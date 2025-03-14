Россия, Китай и Иран призвали к отмене незаконных санкций

Россия, Китай и Иран выступают за отмену незаконных односторонних санкций. Такое заявление 14 марта сделал замглавы МИД КНР Ма Чжаосюй в ходе встречи в Пекине по иранской ядерной проблеме с замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым и замминистра иностранных дел Ирана Каземом Гарибабади.