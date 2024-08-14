Жена не хочет ухаживать за свекровью и тратить на это свои деньги, муж обижен: «Вот если бы ты привезла свою маму, я бы слова против не сказал!»— Одна моя приятельница любит повторять, что они с мужем, мол, на ноги становились с нуля, – рассказывает сорокасемилетняя Жанна.