Жена не хочет ухаживать за свекровью и тратить на это свои деньги, муж обижен: «Вот если бы ты привезла свою маму, я бы слова против не сказал!»— Одна моя приятельница любит повторять, что они с мужем, мол, на ноги становились с нуля, – рассказывает сорокасемилетняя Жанна.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии