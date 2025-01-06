Патриарх Кирилл объяснил, как попасть в Царство Божие

Для вхождения в Царство Божие нужна любовь и вера, отметил он В своем Рождественском послании патриарх Московский и всея Руси Кирилл подчеркнул, что для обретения Царства Божия люди должны отвечать любовью на любовь Бога.
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