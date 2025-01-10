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Ольга Серябкина показала фигуру в откровенных нарядах

Ольга Серябкина показала фигуру в откровенных нарядах

Российская певица и экс-солистка поп-группы «Серебро» Ольга Серябкина показала фигуру в откровенных нарядах.

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Комментарии
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АЖ
Александр Жигилий
И что? И она, и еще целая куча таких же &quot;демонстраторов&quot; постоянно из кожи лезут, пардон, из платьев лезут, что бы тело демонстрировать! Расчет до банальности прост- на что реагируют мужики? Правильно, на тело! Так зачем ум демонстрировать, когда дебильный спрос можно удовлетворить&quot; минимальным &quot; , голым примитивизмом? Ответ прост.... Увы....
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