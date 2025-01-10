Ольга Серябкина показала фигуру в откровенных нарядах

АЖ

Александр Жигилий

И что? И она, и еще целая куча таких же "демонстраторов" постоянно из кожи лезут, пардон, из платьев лезут, что бы тело демонстрировать! Расчет до банальности прост- на что реагируют мужики? Правильно, на тело! Так зачем ум демонстрировать, когда дебильный спрос можно удовлетворить" минимальным " , голым примитивизмом? Ответ прост.... Увы....