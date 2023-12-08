Срочная помощь разведке и контрразведке, воюющим у Херсона и Угледара, от читателей «Русской Весны» (ВИДЕО)

Бойцы благодарят наших читателей за ночники, метеостанции, наушники, печки, за тепловизор и коллиматор — Дмитрия, за рации — Владислава из Москвы и 40 натоненавистников из Китая, за пауэрбанк и инструменты — фонд «Русская тройка», за нефопам и медицину — Андрея и Светлану из Москвы.