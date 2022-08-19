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В Иркутской области полицейские установили и задержали похитителей майнингового оборудования стоимостью более 6 млн рублей

В дежурную часть транспортной полиции обратился 33-летний иркутянин, который сообщил, что из арендуемого им помещения, расположенного в областном центре на территории речного порта, неизвестными лицами путем взлома похищено оборудование для майнинга в количестве 9 «машин».

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