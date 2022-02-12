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Подробности об Android 13: новое «сладкое» название, динамические темы и не только

Подробности об Android 13: новое «сладкое» название, динамические темы и не только

На этой неделе компания Google выпустила первую предварительную версию Android 13 для разработчиков, которая содержит множество изменений, основанных на функциях, представленных в Android 12.

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