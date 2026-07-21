В Татарстане женщинам со званием «Мать-героиня» хотят выдавать земельные участки

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ» В Татарстане женщинам, удостоенным звания «Мать-героиня», предложено предоставлять бесплатно земельный участок, находящийся в государственной или муниципальной собственности.
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