НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Татар-информ

113 подписчиков

В Татарстане женщинам со званием «Мать-героиня» хотят выдавать земельные участки

В Татарстане женщинам со званием «Мать-героиня» хотят выдавать земельные участки

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ» В Татарстане женщинам, удостоенным звания «Мать-героиня», предложено предоставлять бесплатно земельный участок, находящийся в государственной или муниципальной собственности.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии