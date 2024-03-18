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Силы ПВО уничтожили десять реактивных снарядов Vampire над Белгородской областью

Силы ПВО уничтожили десять реактивных снарядов Vampire над Белгородской областью

ТАСС/Александр Полегенько Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили десять снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Белгородской области, сообщили в Минобороны России.

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