Азиатские бескоготные выдры: самые маленькие и слабые выдры на планете

Они размером с небольших кошек и весят, соответственно, не больше 3 кило. Но живут выдры при этом в болотах и мангровых джунглях Южной Азии! Да-да, в тех самых джунглях, в которых кормятся леопарды, тигры, питоны и гребнистые крокодилы.