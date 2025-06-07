Азиатские бескоготные выдры: самые маленькие и слабые выдры на планете

Они размером с небольших кошек и весят, соответственно, не больше 3 кило. Но живут выдры при этом в болотах и мангровых джунглях Южной Азии! Да-да, в тех самых джунглях, в которых кормятся леопарды, тигры, питоны и гребнистые крокодилы.
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