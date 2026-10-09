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The Eurasia Daily news agency

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Putin's flight cannot land in Moscow because of the threat of UAVs

Putin's flight cannot land in Moscow because of the threat of UAVs

The board of Russian President Vladimir Putin cannot land in Moscow because of the threat of UAVs. This is reported by Russian telegram channels and Media with a link to the flight tracking website.

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