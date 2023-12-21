Диетолог Чижикова назвала причину избегать бутербродов с икрой в Новый год

Во время новогоднего празднования не стоит закусывать алкогольные напитки бутербродами с икрой. Такое заявление сделала диетолог Анастасия Чижикова, передает "Царьград" со ссылкой на "Комсомольскую правду".
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