Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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  • Надежда Кувыкина
    Грубовато, конечно, но правильно)))«Шпицберген или Н...
  • лина любимцева
    Среди коренных крымчан "ждунов" нет, или крайне мало. В основном "ждуны" - это засланцы из Украины. Их же  запускали ...Пора заканчивать ...
  • Николай
    Совсем ............: опять увеличивают затраты на тех у кого место у стенки!!!«Шпицберген или Н...

"Что-то произойдет": западные страны готовятся к огромному потоку украинских беженцев

"Что-то произойдет": западные страны готовятся к огромному потоку украинских беженцев

Украинский военный эксперт, полковник СБУ в отставке Олег Стариков заявил в эфире Youtube-канала журналиста Александра Шелеста, что западные страны ожидают некое событие, которое осенью-зимой приведет к новому большому числу беженцев из Украины.

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