"Что-то произойдет": западные страны готовятся к огромному потоку украинских беженцев

Украинский военный эксперт, полковник СБУ в отставке Олег Стариков заявил в эфире Youtube-канала журналиста Александра Шелеста, что западные страны ожидают некое событие, которое осенью-зимой приведет к новому большому числу беженцев из Украины.
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