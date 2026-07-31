BTC vs DXY: The Correlation Trap Bitcoin Futures CME_DL:BTC1! ROW_Partners It’s easy to treat the US Dollar Index DXY and Bitcoin as a strict 1:1 inverse relationship, but zooming out on the weekly chart shows it’s far less definitive on a real time basis.
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