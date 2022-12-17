Почеттино о Месси: «Люди думают, что он тихий, но у него всегда был сильный характер. Благодаря камерам и технологиям мы видим настоящего Лео»

Маурисио Почеттино считает, что у Лионеля Месси сильный характер. «Наблюдая за Месси на этом чемпионате мира, я чувствую, что он прибыл сюда в наилучшем состоянии, как физически, так и ментально, чтобы помочь выиграть Аргентине, даже в возрасте 35 лет.
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