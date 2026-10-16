ЕС и Китай договорились: экспорт электромобилей в Европу сократится вдвое. Для России это шанс получить больше машин, но параллельный импорт может столкнуться с новыми ограничениями.
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