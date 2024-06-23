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Мальорка (ATP). 1-й круг. Боржес борется с Микельсеном, Баутиста-Агут сыграет с Даниэлем, Каррено-Буста – с Карбальес-Баэной

Сетка турнира здесь. Mallorca Championships Мальорка, Испания 23 – 29 июня 2024 ATP 250 Призовой фонд – 932 135 евро Открытые корты, трава Первый круг Гаэль Монфис (Франция)  Доминик Тим (Австрия) Дата проведения 24 июня, 03.

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