СССР-Россия

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Возлюбить Украину, всё простить и накормить

Возлюбить Украину, всё простить и накормить

Обращение к адептам секты "Россия должна воссоединиться с Украиной". Вы паны укрофилы какую Украину предлагаете нам возлюбить, накормить, обогреть и приголубить? Вот эту? Или эту? А может быть вот эту? Нет? А тогда какую? Может быть вот такую? Погрязшую в огромных, неоплатных долгах рассчитаться с которыми Украина никогда не сможет? Вы предлагаете нам "возлюбить Украину", очистить её от нацистской скверны, принять её в состав России? А за чей счёт, позвольте мне у вас поинтересоваться? Опять за счёт народа России? А не слишком ли жирный кусок хотите откусить? Никогда Россия больше не будет кормить ни Украину, ни Прибалтику, ни другие бывшие республики СССР.

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