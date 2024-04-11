Владимир Скачко Практически уже никто не сомневается, что так называемый "мирный саммит", запланированный фюрером украинского народа Владимиром Зеленским на июнь этого года по своей "формуле мира", -- мероприятие нарочито показушное и бутафорское.
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