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Майдан, переворот, ракета. Три способа делегитимации Зеленского

Майдан, переворот, ракета. Три способа делегитимации Зеленского

Владимир Скачко Практически уже никто не сомневается, что так называемый "мирный саммит", запланированный фюрером украинского народа Владимиром Зеленским на июнь этого года по своей "формуле мира", -- мероприятие нарочито показушное и бутафорское.

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