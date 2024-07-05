Почему россияне не любят Госдуму, объяснил Шатилов: "Граждане не понимают"

МГ

Малик Гумеров

"Почему россияне не любят Госдуму" - ПОТОМУ , что она АНТИНАРОДНАЯ и смотрит на народ как на быдло .... ! Овечки любят своих пастухов ??? Буржуазия (победитель 90-х) - антинародная , антистрановая , прозападная - холуйская ... формировал и государство и эту ГОСДУРУ ! И их обязанности и задачи наточены на обслуживание прозападной буржуазии , и ради интересов этой антинародной - антистрановой - прохолопской западной буржуазии .. НА НАСИЛИЕ И ПОДАВЛЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ ! Для этой всплывшей в 90-е элитки солнце всходит на западе и они живут лизая задницы своим импортным хозяевам ! И ради этого готовы подложить страну-народ под них ! (для них цель жизни лизать задницы своим импортным хозяевам !) . ИСТОЧНИКИ ПАРАЗИТИРОВАНИЯ УЗУРПАТОРОВ ВЛАСТИ(всего крупного бизнеса(западного) - на чьи интересы сформировано государство и наточены его законы и правила) ЭТО РЕСУРСЫ СТРАНЫ ! = ВЫКАЧИВАНИЕ ПРИБЫЛИ ОТ РЕСУРСОВ ЧЕРЕЗ ПРИХВАТИЗИРОВАННЫЕ АКТИВЫ и ПОЛУРАБСКИЙ ТРУД ВСЕГО НАСЕЛЕНИЯ ! Итог этого узаконенного грабежа - ежегодно страна-народ грабится в объемах до 300 трлн. рублей и более(когда бюджет страны на 145 млн. населения 30 трлн. руб. в год !!!). Обязанность ГОСДУРЫ обеспечивать этот узаконенный грабеж ! Получаем - Шатилов ХОЛОП этих ХОЛОПОВ ВО ВЛАСТИ ! ЧТОБЫ ВСЯ ВЛАСТЬ РАБОТАЛА НА ИНТЕРЕСЫ НАРОДА - НЕОБХОДИМО ПЕРЕХВАТЫВАТЬ ВЛАСТЬ У СУЩЕСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ , что предлагает и Путин , и для этого необходимо на всех уровнях власти (если шагать к этому мирно) отсеивать всех кандидатов во власть СПУСКАЕМЫХ СИСТЕМОЙ и выдвигать - избирать только своих , из своей среды , не продажных , обладающих необходимыми знаниями и нравственностью .... ! Насаженная система выборов - это инструмент пасти овечек , инструмент целостности насаженной паразитической СИСТЕМЫ и всех кандидатов , КОТОРЫЕ НИ В КАКОЙ МЕРЕ НЕ УГРОЖАЮТ СИСТЕМЕ , спускает сама СИСТЕМА ! Все партии и все кандидаты = это холопы-слуги антинародной СИСТЕМЫ ! Если случайно кто просачивается - то его быстро убирают , нейтрализуют ...! Пока этого нет ..... дегенераты во власти , госдура ..... (всплывшее в 90-е дерьмо) будут решать судьбы миллионов .... !