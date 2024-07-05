Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Почему россияне не любят Госдуму, объяснил Шатилов: "Граждане не понимают"

Почему россияне не любят Госдуму, объяснил Шатилов: "Граждане не понимают"

Почему многие люди не любят Госдуму, объяснил Александр Шатилов: "Граждане не понимают". По его мнению, население зачастую воспринимает депутатов как просто дармоедов.

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Комментарии
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ШКИПЕР
В народе бытует мнение ,что в депутаты идут исключительно для личного обогащения. Сделайте депутатам зарплаты чуть выше средней по стране, уберите льготы и посмотрите кто пойдет в депутаты и кто останется из нынешних.
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12 час.
Вадим Абдурашитов
Так это значит ВЫ выбирали депутатов с двойным гражданством, с недвижимостью и детьми за границей, некомпетентных в политике и экономике спортсменов, артистов, клоунов и продажных журналистов! С ВАС и спрос будет!!!
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5 час.
МГ
Малик Гумеров
&quot;Почему россияне не любят Госдуму&quot; - ПОТОМУ , что она АНТИНАРОДНАЯ  и  смотрит на народ как на быдло .... !     Овечки любят своих пастухов ???                                                                           Буржуазия (победитель  90-х) - антинародная , антистрановая , прозападная - холуйская ...  формировал  и государство и эту ГОСДУРУ !     И  их обязанности и задачи  наточены на  обслуживание  прозападной буржуазии , и ради интересов  этой   антинародной - антистрановой - прохолопской западной буржуазии  .. НА НАСИЛИЕ И ПОДАВЛЕНИЕ  НАСЕЛЕНИЯ !    Для этой всплывшей в 90-е элитки  солнце всходит на западе и они  живут  лизая задницы своим импортным хозяевам !   И ради этого готовы  подложить  страну-народ под них ! (для них цель жизни лизать задницы своим импортным хозяевам !) .                          ИСТОЧНИКИ ПАРАЗИТИРОВАНИЯ   УЗУРПАТОРОВ ВЛАСТИ(всего крупного бизнеса(западного)  - на чьи интересы  сформировано государство  и наточены его законы и правила)    ЭТО  РЕСУРСЫ СТРАНЫ  ! = ВЫКАЧИВАНИЕ ПРИБЫЛИ  ОТ РЕСУРСОВ  ЧЕРЕЗ  ПРИХВАТИЗИРОВАННЫЕ АКТИВЫ  и   ПОЛУРАБСКИЙ ТРУД  ВСЕГО НАСЕЛЕНИЯ !                                                                                                Итог  этого узаконенного грабежа - ежегодно  страна-народ грабится в объемах  до 300 трлн. рублей и более(когда бюджет страны на 145 млн. населения 30 трлн. руб. в год !!!).                        Обязанность  ГОСДУРЫ  обеспечивать  этот узаконенный грабеж !     Получаем - Шатилов  ХОЛОП   этих ХОЛОПОВ ВО ВЛАСТИ !              ЧТОБЫ  ВСЯ ВЛАСТЬ РАБОТАЛА НА ИНТЕРЕСЫ НАРОДА - НЕОБХОДИМО ПЕРЕХВАТЫВАТЬ ВЛАСТЬ У СУЩЕСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ , что предлагает и Путин  , и для этого необходимо на всех уровнях власти  (если шагать к этому мирно)   отсеивать всех кандидатов  во власть  СПУСКАЕМЫХ СИСТЕМОЙ  и   выдвигать - избирать только  своих  , из своей среды , не продажных , обладающих необходимыми знаниями  и  нравственностью .... !             Насаженная система выборов - это инструмент пасти овечек , инструмент целостности насаженной паразитической СИСТЕМЫ и всех кандидатов , КОТОРЫЕ НИ В КАКОЙ МЕРЕ НЕ УГРОЖАЮТ СИСТЕМЕ ,   спускает сама СИСТЕМА !     Все партии  и все кандидаты = это холопы-слуги  антинародной СИСТЕМЫ !    Если случайно кто просачивается - то его быстро убирают , нейтрализуют ...!                                                                                           Пока этого нет .....  дегенераты во власти , госдура ..... (всплывшее в 90-е дерьмо)   будут решать судьбы миллионов .... !
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4 час.

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