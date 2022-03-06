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В воздухе в Ступине оказалось превышено содержание вредных веществ

В воздухе в Ступине оказалось превышено содержание вредных веществ

В 11 округах Подмосковья за неделю провели 13 рейдов для анализа качества воздуха. Проверки проводились в Клину, Богородском округе, Балашихе, Серпухове, Раменском округе, Воскресенске, Коломне, Ступине, Ленинском округе, Электростали и Люберцах.

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