Мир не простит Киеву террор Церкви. Решающее слово сказал адвокат Амстердам

Украина оказалась в шаге от религиозной катастрофы, жертвами которой могут стать миллионы верующих. Американский юрист Боб Амстердам, являющийся адвокатом Украинской Православной Церкви, обратился к депутатам Верховной рады с письмом, в котором предупредил их об уголовном преследовании.