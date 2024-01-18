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Мир не простит Киеву террор Церкви. Решающее слово сказал адвокат Амстердам

Мир не простит Киеву террор Церкви. Решающее слово сказал адвокат Амстердам

Украина оказалась в шаге от религиозной катастрофы, жертвами которой могут стать миллионы верующих. Американский юрист Боб Амстердам, являющийся адвокатом Украинской Православной Церкви, обратился к депутатам Верховной рады с письмом, в котором предупредил их об уголовном преследовании.

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