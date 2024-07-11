Громкое уголовное дело об убийстве и изнасиловании школьницы передано в суд (18+)

Прокуратура Забайкалья направила в суд уголовное дело об убийстве и изнасиловании 17-летней школьницы в Чите — обвинение утверждено в отношении 28-летнего жителя Хилка, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
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