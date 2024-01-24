Всего половина бутылки вина может вызвать инсульт

Алкоголь ощутимо увеличивает риск острого нарушения мозгового кровообращения. Исследователи ирландского Университета Голуэя посчитали, какой объём крепких напитков опасен для здоровья, пишет РИА «Новости».
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