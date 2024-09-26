Кузбассовец обвиняется в убийстве приятеля

В СУ СК России по Кемеровской области – Кузбассу 26 сентября сообщили, что ранее судимый житель Белова обвиняется в совершении преступления по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего».
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