Взрывы в Одессе: воздушная тревога вновь активирована в регионе

В Одессе прозвучали взрывы, спровоцировавшие объявление воздушной тревоги. Российские войска с октября 2022 года наносят удары по ключевой инфраструктуре Украины, избегая атак на жилые и социальные объекты, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.