В Бразилии делегации стран БРИКС обсудили космос без оружия

В этом году Бразилия принимает у себя гостей высокого уровня. Страна председательствует в БРИКС. Поэтому в Рио-де-Жанейро проходит встреча министров иностранных дел государств, которые входят в объединение.
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