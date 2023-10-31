В США предсказали появление нового государства на Западной Украине

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Комментарии
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ЗЖ
Зоя Жук
Сша не предсказывают, Сша планируют и делают.
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2 д.
Аудрюс
А тундру будут поднимать те, которые не захотят уехать в Канаду!
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2 д.
СК
Сергей Ковалев
Верховный не повторяется. есть фраза - &quot;бью два раза: один — по голове, второй — по крышке гроба!&quot;, но это только часть правильного действия. согласно Устава СА и Нового Завета сначала слово - &quot;стой, кто идет?&quot; и, далее, &quot;стой, стрелять буду!&quot; и только потом &quot;на поражение&quot; &quot;в голову&quot; или как еще...🤝
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1 д.

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