Офицер Макгрегор: государство на Западной Украине должно быть нейтральным к РФ Любое будущее государство, которое могло бы возникнуть на оставшихся территориях Западной Украины, должно придерживаться нейтралитета по отношению к России, заявил бывший советник главы Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Godfrey Bloom Official.
В США предсказали появление нового государства на Западной Украине
Комментарии
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ЗЖ
Зоя Жук
Сша не предсказывают, Сша планируют и делают.
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2 д.
Аудрюс
А тундру будут поднимать те, которые не захотят уехать в Канаду!
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2 д.
СК
Сергей Ковалев
Верховный не повторяется. есть фраза - "бью два раза: один — по голове, второй — по крышке гроба!", но это только часть правильного действия. согласно Устава СА и Нового Завета сначала слово - "стой, кто идет?" и, далее, "стой, стрелять буду!" и только потом "на поражение" "в голову" или как еще...🤝
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1 д.
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