В США предсказали появление нового государства на Западной Украине

А тундру будут поднимать те, которые не захотят уехать в Канаду!

СК

Сергей Ковалев

Верховный не повторяется. есть фраза - "бью два раза: один — по голове, второй — по крышке гроба!", но это только часть правильного действия. согласно Устава СА и Нового Завета сначала слово - "стой, кто идет?" и, далее, "стой, стрелять буду!" и только потом "на поражение" "в голову" или как еще...🤝