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Евгения Медведева и Ильдар Гайнутдинов поженились

Евгения Медведева и Ильдар Гайнутдинов поженились

26-летняя фигуристка Евгения Медведева и 25-летний танцор Ильдар Гайнутдинов сыграли свадьбу. Торжественная церемония прошла в отеле The Carlton.

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