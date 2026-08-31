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Новости Тамбова

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Пик звездопада Ауригиды придётся на ночь 31 августа

Пик звездопада Ауригиды придётся на ночь 31 августа

В ночь с 31 августа на 1 сентября наступит пик метеорного потока Ауригиды. Однако увидеть его будет практически невозможно из-за яркого света растущей Луны.

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