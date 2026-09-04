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5koleso.ru

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Представлены внедорожники Scout Traveler: Volkswagen запустит две новых модели в США

Американская компания сообщила, что запустит серийное производство обеих моделей в следующем году. Scout отметила, что Traveler Mountainside — это «мягкая» сторона автомобилей марки.

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