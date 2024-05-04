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Льюис Хэмилтон: «Мы боремся с «Хаасом», и я не знаю, действительно ли это истинная скорость нашей машины или дело в шинах»

Пилот «Мерседеса» рассказал о трудностях «Мерседеса» после квалификации к Гран-при Майами. «Температура трассы была практически одинаковая на протяжении всего времени, и сцепление было очень хорошим.

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