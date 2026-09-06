Знай наших 💪 Поздравляем Евгения Стоякина с "серебром" на Чемпионате мира по гонкам с препятствиями 🥈 В соревнованиях участвовали более 1000 спортсменов из примерно 50 стран и регионов.
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