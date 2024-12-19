Действительно ли Россию накрывает пандемия психических расстройств

Фото: Информационное агентство Да-Да Новости Психиатр Андрей Аркадьевич Шмилович обсудил, затронула ли Россию «пандемия психических расстройств» и насколько население страны страдает от проблем с ментальным здоровьем.
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