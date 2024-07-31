Сийярто предположил, что остановку Украиной транзита нефти инициировала ЕК

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто© РИА Новости / Алексей Майшев Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто предположил, что идея шантажировать Венгрию и Словакию остановкой транзита нефти из РФ из-за их позиции по конфликту на Украине исходит не от Киева, а от Брюсселя.