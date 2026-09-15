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Царьград

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Ноа Уайл и Джин Смарт получили «Эмми» за лучшие роли в сериалах

Ноа Уайл и Джин Смарт получили «Эмми» за лучшие роли в сериалах

На церемонии вручения «Эмми» Ноа Уайл и Джин Смарт отметились победами за главные роли в сериалах «Питт» и «Хитрости».

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