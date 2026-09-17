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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тони Надаль о Звереве: «Второй титул «Большого шлема» придаст новый импульс его карьере, который приблизит его к Алькарасу и Синнеру»

Тони Надаль высказался о результатах Александра Зверева . «Второй титул «Большого шлема» позволит Звереву открыто бороться за первое место по итогам сезона, а также придаст новый импульс его карьере.

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