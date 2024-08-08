В России назвали получателей самых низких зарплат

Согласно данным сервиса Headhunter, наименьшую заработную плату в России получают дворники (32,6 тысячи рублей), уборщики (37,3 тысячи рублей), воспитатели и няни (40,5 тысячи рублей), а также учителя (41,9 тысячи рублей).
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