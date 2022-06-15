Правительство региона одобрило новые налоговые льготы для IT-сектора

До 5% будет снижена ставка по упрощенной системе налогообложения для IT-компаний – соответствующий проект закона был одобрен 14 июня на заседании Правительства Новосибирской области, которое прошло под руководством губернатора Андрея Травникова.
До 5% будет снижена ставка по упрощенной системе налогообложения для IT-компаний – соответствующий проект закона был одобрен 14 июня на заседании Правительства Новосибирской области, которое прошло под руководством губернатора Андрея Травникова.
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