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Правительство региона одобрило новые налоговые льготы для IT-сектора

Правительство региона одобрило новые налоговые льготы для IT-сектора

До 5% будет снижена ставка по упрощенной системе налогообложения для IT-компаний – соответствующий проект закона был одобрен 14 июня на заседании Правительства Новосибирской области, которое прошло под руководством губернатора Андрея Травникова.

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