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Агент о Тюкавине: «Где-то 25-30 млн евро он стоит. 17? «Динамо» не отдаст его за столько, думаю»

Агент Константина Тюкавина высказался о его трансферной стоимости. Сообщалось, что на форварда «Динамо» претендует « Зенит ».

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