В Архангельской области действуют шесть пешеходных и одна транспортная ледовая переправа

Две пешеходные переправы начали работать через реку Мезень: Козьмогородское-Кильца, а также Каменка-МезеньТакже в регионельном управлении МЧС сообщили, что грузоподъёмность транспортной ледовой переправы в Холмогорском округе через реку Ваймуга (автодорога Емецк — Рато Наволок) была увеличена до трёх тонн.