Администрация Ленинградской области готовит бизнес-миссию в Китай

В понедельник состоялась встреча региональных властей с делегацией из КНР В рамках сегодняшней встречи представителей администрации Ленинградской области с китайской делегацией в региональном доме правительства прошло обсуждение вариантов международного сотрудничества.
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