Китай впервые решил доверить ИИ весь жизненный цикл атомных реакторов

На WAIC представлен план цифровизации реакторов нового поколения с «нулевой терпимостью» к ошибкамКитай представил первую дорожную карту по внедрению искусственного интеллекта в весь жизненный цикл ядерных энергетических систем — от проектирования и ввода в эксплуатацию до управления и обслуживания.
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