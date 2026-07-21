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Китай впервые решил доверить ИИ весь жизненный цикл атомных реакторов

Китай впервые решил доверить ИИ весь жизненный цикл атомных реакторов

На WAIC представлен план цифровизации реакторов нового поколения с «нулевой терпимостью» к ошибкамКитай представил первую дорожную карту по внедрению искусственного интеллекта в весь жизненный цикл ядерных энергетических систем — от проектирования и ввода в эксплуатацию до управления и обслуживания.

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