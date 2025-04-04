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Царьград

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В небе над Киевом зафиксировали неопознанный летающий объект

В небе над Киевом зафиксировали неопознанный летающий объект

В небе над Киевом местные жители увидели светящийся неизвестный летающий объект.«РГ» сообщает об инциденте со ссылкой на паблик «КС: новости Киев».

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Комментарии
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Россиянин
Инопланетяне прилетели подiвiться на хохлов, у которых флаг почему то очень похож на символ даунов.
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