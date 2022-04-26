Дивиденды «Норникеля» за 2021 год могут составить 5,6 млрд долларов

ГМК в очередной раз подтвердила статус высокорентабельной компании. Совет директоров «Норникеля» сегодня предложил годовому собранию акционеров, которое соберется 3 июня, утвердить объем финальных дивидендов из расчета 1166,22 рублей за одну акцию.