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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Радимов о «Краснодаре»: «Это не прошлогодний выскочка, который, может быть, разово боролся за чемпионство. Слаженная боевая единица, уверенно смотрится на поле» 

«У «Краснодара» был стабилизирован состав последнее время. Смотрите, сколько они выиграли. И они практически его не меняли.

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