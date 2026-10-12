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Царьград

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"Нашим не грозит даже слава Пиночета или Перона": Аналитик рассказал, почему на Украине каждый правящий класс хуже предыдущего

"Нашим не грозит даже слава Пиночета или Перона": Аналитик рассказал, почему на Украине каждый правящий класс хуже предыдущего

Почему каждый правящий класс на Украине хуже предыдущего? Ответ дал украинский аналитик Кущ. "Нашим не грозит даже слава Пиночета или Перона", - едко отметил он.

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