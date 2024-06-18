Хакеры RaHDit опубликовали данные свыше 1,2 тысячи операторов украинских дронов

Хакеры RaHDit опубликовали информацию более чем о 1,2 тысячи операторов беспилотной авиации Украины. Речь, в частности, идет о всей штатной структуре 383-го отдельного полка дистанционно-управляемых летательных аппаратов ВСУ (по информации Следственного комитета РФ, полк осуществлял атаки на аэродромы в Калужской, Рязанской и Саратовской областях).