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Хакеры RaHDit опубликовали данные свыше 1,2 тысячи операторов украинских дронов

Хакеры RaHDit опубликовали данные свыше 1,2 тысячи операторов украинских дронов

Хакеры RaHDit опубликовали информацию более чем о 1,2 тысячи операторов беспилотной авиации Украины. Речь, в частности, идет о всей штатной структуре 383-го отдельного полка дистанционно-управляемых летательных аппаратов ВСУ (по информации Следственного комитета РФ, полк осуществлял атаки на аэродромы в Калужской, Рязанской и Саратовской областях).

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