Американцы скупают сосиски — банкиры и ФРС США бьют тревогу

Оказывается, спрос на сосиски стал новым индикатором экономики целой страны.Когда люди массово переходит на такие продукты, это явный звоночек: деньги заканчиваются, а цены растут.
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