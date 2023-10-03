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Росприроднадзор запустил образовательный курс по развитию экомышления у молодежи

Росприроднадзор запустил образовательный курс по развитию экомышления у молодежи

МОСКВА, 3 октября, ФедералПресс. Международная детско-юношеская премия «Экология – дело каждого» совместно с НИУ ВШЭ запустили образовательный онлайн-курс для молодежи «Экология и устойчивое развитие: проекты, меняющие мир».

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